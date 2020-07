Pubblichiamo un estratto di “Steve Jobs non abita più qui” di Michele Masneri (253 pp., 19 euro) pubblicato da Adelphi in accordo con The Italian Literary Agency. John (questo il nome di fantasia dell’efferato landlord) ha fatto il colpaccio di comprare l’appartamento da una foreclosure in una delle ultime crisi (frequentissime) pagandolo meno di un milione di dollari, ristrutturandolo poi con tutti gli ammennicoli che gli avrebbero permesso di affittarlo a techies cinesi o sfaccendati europei come me; un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.