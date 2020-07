Stalin in cattedra

Il suo nome, Trofim Lysenko, divenne sinonimo di scienza piegata all’ideologia. Era l’agrobiologo di Stalin e il lysenkismo si estenderà per vent’anni come un’ombra sui laboratori e le università sovietiche. Promise di sanare con l’abbondanza la cronica penuria dell’agricoltura sovietica. Attaccò i “kulak della scienza”, i mendeliani, che dovevano essere estirpati come i “kulak della gleba”. Cacciò e fece uccidere chiunque dubitasse che si potessero infrangere “le cosiddette leggi di natura”. Il nome di Lysenko è evocato ora da un...

