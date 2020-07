Il mandolino non suona solo a Napoli. E' il tremolo dell'umanità

Mannaggia ai poeti. Non c’era, una volta, notte immobile d’estate senza che tremolo di mandolino o arpeggio di chitarre la facesse vibrare per il bene di volenti o nolenti ascoltatori. Il “piacevole lamento”, the pleasant whining of a mandolin evocato da T.S. Eliot, lungamente colorò l’aria che tira sopra la Terra desolata. E offrì a Giuseppe Ungaretti succo ristretto per rapidissima poesia, che appunto intitolò Mandolinata: “Mi levigo / come un marmo / di passione”. Mannaggia ai poeti specie nelle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.