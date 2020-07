C’è un teatro su YouTube dove David Lynch ci parla del meteo per parlare di sogni

“Buongiorno, è il tre luglio del 2020 ed è venerdì. Ancora una volta, qui a Los Angeles non c’è più l’oscurità, è così bello, il cielo è blu, il sole dorato splende lungo la sua strada, è molto tranquillo in questo momento, ci sono circa 57 gradi Fahrenheit, 14 Celsius”. E guarda fuori dalla finestra, controlla qualche aggeggio che segna la temperatura nella sua stanza e che noi non vediamo. E’ prestissimo a Los Angeles e David Lynch prosegue: “Il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.