Vita a Rozzangeles

Carotaggio Strega, in ordine alfabetico. Stavolta sono sei, in posa con la mascherina – o senza mascherina, ma sempre spalla a spalla. Jonathan Bazzi ha la camicia arancione e una collana turchese (mise firmata Valentino, sui social circola la foto del porta abiti, scattata dallo scrittore medesimo: se il name dropping non esistesse bisognerebbe inventarlo). Il suo romanzo “Febbre” è l’outsider, o il ripescato. Fatte le votazioni, si sono accorti che le piccole case editrici non erano rappresentate. Siccome il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.