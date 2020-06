E pensare che Guillaume Apollinaire poteva essere italiano. In effetti, era nato a Roma, in Piazza Mastai, all’alba di un giorno di fine agosto del 1880, e dalla levatrice trasteverina era stato registrato all’anagrafe come figlio di madre anonima e padre ignoto. Un mese dopo fu battezzato nella parrocchia di San Vito, nei pressi di Santa Maria Maggiore, e due mesi dopo la madre, un’improbabile ventunenne fuggita da Trinità dei Monti e residente in via del Boschetto, lo riconobbe davanti...

