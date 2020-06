Non è andato tutto bene, come saggiamente titolava il Foglio nel pieno della pandemia, ma in compenso – tolti guanti e mascherine – possiamo tranquillamente dire che non è cambiato niente? Non è cambiato niente in apparenza, probabilmente, perché sotto qualcosa è cambiato eccome. Ed è la percezione della paura; l’oggetto stesso della paura. Sulla salute (ovverosia sulla vita e la morte) non si scherza, quindi è successo qualcosa di profondo che, forse, per il momento non ha lasciato tracce...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.