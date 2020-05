All’inizio, ci dicevamo che sarebbe stata una terrificante parentesi. Non ce ne rendevamo conto, ma era un modo di minimizzare, anche se meno vistoso di quello precedente, quando pensavamo che ci fosse in giro una brutta influenza. Facevamo un gran parlare di come sarebbe stato sfogliare l’album della quarantena, di come l’avremmo raccontata. Tra quel momento e questo nel quale ci troviamo adesso, con il futuro sballato, la transitorietà di tutto, il timore che la nostra vita non potrà che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.