C’è il “Quichotte” di Salman Rushdie fresco fresco in libreria (esce da Mondadori). Chissà quale nuova vita ha inventato per il poveraccio uscito di testa per colpa dei libri (pensate a uno spot più convincente per tenere lontani dalla lettura: non ne esistono). Tutte le volte che l’anglo-indiano ha ripreso storie altrui – ha sfidato “Le mille e una notte”, misurandosi con Shehérazade – il risultato è stato perlomeno interessante. C’è il dettaglio che ora Quichotte ha la mente annebbiata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.