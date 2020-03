Io resto a casa e vado al museo. Virtuale

Con l’emergenza sanitaria in corso si passa tempo in casa portandoci a riorganizzarci un pò su tutto. La percezione del tempo improvvisamente si fa più estesa e se le settimane diventeranno mesi, se la durata del periodo di sosta forzata richiederà nuovi paradigmi, cosa accadrà al sistema dell’arte che proprio negli ultimi anni ha visto la fruizione mediata (realtà virtuale, Instagram, etc.), interporsi su quella diretta (inaugurazioni, visita di nostre). Forse le mostre verranno recensite senza essere viste ma solamente riprendendo i comunicati stampa e si commenteranno gli eventi, si giudicheranno le opere d’arte attraverso i social media. Nulla di nuovo verrebbe da dire, le cose continueranno come prima, basta sostituire la scelta con l’adattamento all’esigenza.

Ciò che si può fare invece di vagamente innovativo, sicuramente più fantasioso, è visitare i musei virtualmente. Niente code, nessuna ressa intorno ai capolavori, nessun pericolo di finire in un selfie altrui e la libertà di abbandonarsi ai propri tempi di osservazione. L’arte dal vivo non è certamente la stessa fruita attraverso lo schermo, così come un evento sportivo in televisione lo si segue meglio in tv ma non lo si vive alla stessa maniera, ma se i musei restano chiusi, la scelta mediatica assume tutto un altro sapore.

Di seguito una lista dei musei che consigliamo di visitare, assortiti per diversità, ricchezza di offerta e proposte innovative (una nota per L’Arca Russa, film del 2002 diretto da Aleksandr Sokurov. Un unico piano-sequenza attraverso le epoche della storia russa, che termina nelle sfarzose sale e corridoi del Museo dell’Hermitage, visita in soggettiva ripresa dall’ultimo spot dell’iPhone che dura più di cinque ore).