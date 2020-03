Una stanza per il coronavirus

Roma. Che crudele ironia esser costretti in casa come hikikomori, ed esserlo per il nostro bene, dopo che per anni abbiamo lanciato allarmi sociali, pure quelli per il nostro bene, temendo che hikikomori diventassimo tutti, rilevandone l’aumento vertiginoso, tanto che a un certo punto quasi ci era parso che hikikomori si stesse prendendo a nascere, che fosse una deviazione genetica. E adesso dobbiamo ricrederci, dobbiamo cercare i lati positivi della reclusione, del vivere nascosti e non per preservarci dal tedio...

