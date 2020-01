Dick, il futuro dark

Da “The Man in the High Castle” di Amazon, appena arrivato alla quarta e forse ultima stagione, ai blockbuster hollywoodiani, la fantascienza di Philip K. Dick sta godendo di una straordinaria popolarità nel consumo culturale di massa. Alla sua fama ha certamente contribuito la natura anarcoide di Dick e la sua scrittura polimorfica, l’idea che abitiamo in una realtà flessibile e magmatica che viene senza tregua plasmata a nostro uso o che noi stessi elaboriamo più o meno consapevolmente e...

