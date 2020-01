Genova per Nietzsche

L’istanza piombò negli uffici al vertice dell’amministrazione della città. In quel momento erano tutti attonitamente impegnati in architettonici manageriali pensamenti: l’allestimento di gonfiabili acquorei scivoli capaci di trasformare il centro della città in luna park… Dove stendere red carpet per gratificare il passeggio dei cittadini… Dove agganciare festoni aerei stracolorati… Per onorarne la memoria e glorificare l’ospitale Genova, una cittadina aveva fatto una formale domanda ai supremi reggitori: poter porre una lapide sulla casa dov’egli aveva abitato e scritto....

