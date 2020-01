Un incantatore di serpenti del moderno

Scruton era un uomo di intelligenza viva e, per come era facile accorgersene standogli vicino nel corso di una conferenza romana, per esempio, era di un temperamento serenamente malinconico, due complementi essenziali di un pensiero conservatore, qualunque cosa significhi il termine oggi. Che si occupasse di verità, di ragione, di morale, di fede, di politica, di desiderio, di vino, di architettura, di morti e cimiteri, di caccia e tradizione, Scruton era uno scrittore filosofico superbo, un incantatore dei molti serpenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.