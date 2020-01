Il sud è la terra dove ogni giorno falliscono modernità e tradizione

"Per me il sud è il luogo dell’anima e della letteratura. Ma vivere è un’altra cosa – ed è una cosa seria, specie se si è padri di famiglia”. Mi trovo nel sud e leggo di sud ovvero Diario dello smarrimento di Andrea Di Consoli, pubblicato da Inschibboleth (che caspita di nome è? È stato studiato per allontanare i già pochi lettori?). Cerco conferme alla mia insofferenza verso questa terra e nel diario spesso notturno, quasi flaianeo, di un meridionalissimo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.