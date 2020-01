Il debito inestinguibile che la civiltà occidentale ha nei confronti di Kant

Fra il 2004 e il 2015 Marcello Pera ha pubblicato un trittico dedicato al cristianesimo: nel 2004 è apparso Senza radici (in collaborazione con Joseph Ratzinger); nel 2008 Perché dobbiamo dirci cristiani; infine, nel 2015, Diritti umani e cristianesimo. “In tutti e tre questi lavori – dice Pera – ho inteso mettere in questione il secolarismo, l’idea che dalla religione si può e si deve prescindere, in particolare nel discorso pubblico”. Ora Pera fa uscire (presso Le Lettere) Critica della...

