L’uno sul palco che vale uno in platea

Nel suo libro “Me Tapiro”, Antonio Ricci racconta del suo incontro con Beppe Grillo nei più scalcinati cabaret liguri nei primissimi anni 70. All’epoca Grillo “era solito frequentare gli spettacoli degli altri comici e appuntarsi le migliori battute su una agenda […] per riciclarle nei suoi spettacoli”; così, quando Grillo viene notato da Pippo Baudo e chiamato in tv, preso dal panico “di essere scoperto” il comico genovese chiede immediatamente a Ricci di fargli da autore. In questo inizio di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.