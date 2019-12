“La fine del nostro evo”

Roma. “Nelle ultime settimane non ho fatto che pensare alla fine apocalittica del nostro evo. Ho la convinzione che tutto finirà, molto presto, forse addirittura in trenta, quarant’anni; arte, cultura, filosofia – tutto ciò andrà al diavolo. L’Europa non è in coma. Tutto quel che riguarda la nostra epoca (Kali Yuga), crollerà in modo apocalittico”. A scriverlo è Mircea Eliade all’amico Emil Cioran. Il primo è il grande specialista di storia delle religioni, il Pico della Mirandola del XX...

