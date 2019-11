Venezia non è morta

Sono stato concepito, a metà degli anni Cinquanta, in un modesto alberghetto di Venezia, dietro la Stazione, durante una fuga d’amore di mia madre col suo professore. Da allora, ogni anno, i miei genitori ci tornavano e, da un certo punto in poi, ci portarono con loro, lasciando baldanzosi, per qualche giorno in Primavera, la nostra Firenze. Quando nacqui la Venezia lagunare aveva 157.000 abitanti. Oggi ne ha 51.000. Questa è la causa principale di molti suoi problemi: una città...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.