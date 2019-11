L’importante, a teatro, è non attualizzare. Massimo Popolizio lo sa e porta in scena all’India di Roma, fino al 1° dicembre, "Furore" del premio Nobel John Steinbeck, consapevole che quella storia di contadini americani, impoveriti come i loro terreni e costretti a migrare negli anni Trenta verso ovest, parla al pubblico più di qualsiasi pièce dallo sfondo contemporaneiggiante. "The Grapes of Wrath", questo è il titolo originale, letteralmente “I grappoli di furia”, arrivò in Italia già nel 1940, su suggerimento di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.