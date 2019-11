“I confini nazionali furono attraversati dalle ferrovie. Una nuova èra per la cultura europea era iniziata. Gli artisti e le loro opere potevano ora spostarsi molto più facilmente. Berlioz avrebbe viaggiato sulla linea da Parigi a Bruxelles mentre si recava in Russia. Le ferrovie sarebbero state utilizzate da orchestre e cori, compagnie d’opera e teatro, mostre artistiche itineranti e scrittori in tour. Si sarebbe aperto un mercato internazionale per riproduzioni di massa di dipinti, libri e spartiti. Sarebbe iniziata l’èra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.