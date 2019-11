Come per scardinare la consuetudine dei luoghi comuni con i quali si narrano le vicende della nascita di artisti, gruppi, atteggiamenti culturali delle avanguardie il Barbican Center a Londra mette in scena, curata da Florence Ostende, una mostra tanto sontuosa negli apparati quanto acuta e profonda nei contenuti e nella visione. “Into the Night: Cabarets & Clubs in Modern Art” esplora e mette in scena il ruolo artistico e sociale di cabaret, caffè e club e la loro relazione con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.