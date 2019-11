Perché istituire il “reato di Gioconda”? Anche chi compra libri spesso non li legge

Nel 1919 Marcel Duchamp, in un impeto di dadaismo iconoclasta, realizza un ready-made rettificando con baffi e pizzetto una cartolina della Monna Lisa. Il titolo, che da Duchamp in poi servirà anche a ultimare l’opera e non più solo a descriverla, è un gioco di parole, L.H.O.O.Q. che pronunciate in francese sostanzialmente ci vuole dire che Monna Lisa è eccitata. La desacralizzazione di quella che era considerata l’icona indiscussa, l’opera universalmente nota e ammirata da tutti, è un attacco...

