Sette artisti al lavoro per la mostra di Casa Testori

Rimini. “Now Now. Quando nasce un’opera d’arte”: è il titolo della mostra che Casa Testori, hub culturale attivo alle porte di Milano, porta al Meeting di Rimini. Sette artisti hanno trasferito per una settimana i loro studi nei padiglioni della Fiera, mettendosi all’opera su progetti immaginati per l’occasione e pensati anche in rapporto con il contesto. E’ un’esperienza, inedita in queste dimensioni, di arte in presa diretta, dove il pubblico può assistere e interloquire con i protagonisti, anche con l’aiuto di guide-mediatori che accompagnano a un maggior approfondimento di quanto sta accadendo.

Questi i nomi degli artisti che hanno raccolto la sfida: Maria Elena Canavese, Danilo Sciorilli, Alberto Gianfreda, Elisa Muliere, Alberto Montorfano, il duo Bn+ (Brinanovara) e Stefano Cozzi. Lavoreranno fino a sabato 24, giorno conclusivo del Meeting. Durante la giornata vengono organizzati dei talk con gli artisti stessi.

Lo spazio espositivo è dominato dall’immensa tela che Schifano aveva realizzato davanti al pubblico nel 1985: un’opera che con la sua energia e la sua libertà contagia i giovani artisti all’opera.