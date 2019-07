Torna la corrida di Pamplona (e le polemiche)

È iniziata la tradizionale la corsa dei tori in onore del patrono San Firmino che si tiene annualmente in Spagna dal 6 al 14 luglio a Pamplona, città della Navarra.

Nove giorni di festa che cominciano con il lancio del chupinazo (razzo) nella piazza del municipio e l'encierro, il trasporto dei tori nell'arena dello spettacolo.

Anche quest'anno sono stati migliaia i visitatori giunti da tutto il mondo per vedere lo spettacolo dei tori. Come al solito non sono mancati gli incidenti. I giornali spagnoli riportano 5 feriti, di cui uno grave, travolti dagli animali.

E puntualmente sono arrivate consuete proteste da parte degli animalisti che considerano la festa di San Firmino una crudeltà gratuita nei confronti dei tori, oltre che un massacro evitabile. Quest’anno prima della manifestazione decine di attivisti hanno manifestato sdraiandosi nudi a terra e simulando la morte dei tori pugnalati dai matadores.