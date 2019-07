Countdown Strega. Tutti i numeri da sapere

Giovedì prossimo sarà annunciato il libro vincitore del Premio Strega 2019, quest’anno alla sua 73esima edizione. In cinquina ci sono tre autrici, Nadia Terranova con “Addio Fantasmi” (Einaudi Stile Libero), Claudia Durastanti con “La straniera” (La Nave di Teseo), Benedetta Cibrario con “Il rumore del mondo” (Mondadori) e due autori, Antonio Scurati con “M – Il figlio del secolo” (Bompiani) e Marco Missiroli con “Fedeltà” (Einaudi). Lo scorso anno vinse Helena Janeczek con il romanzo “La ragazza con la Leica”. Numeri.

660

Sono i componenti della giuria complessiva che ha deciso la dozzina di semifinalisti e poi, lo scorso 12 giugno, la cinquina di finalisti. Tra di loro, ci sono 400 Amici della domenica (Add), 200 votanti all’estero selezionati da venti istituti italiani di cultura, 40 lettori forti selezionati da 20 librerie associate all’Ali e 20 voti collettivi (biblioteche, università, circoli di lettura), 25 dei quali coordinati dalle Biblioteche di Roma. Quest’anno, i titoli selezionati dagli Add erano 57, tutte opere di narrative pubblicate tra il primo marzo 2018 e il 28 febbraio 2019.

500

La percentuale media di crescita delle vendite che il Premio Strega assicura al libro vincitore. La stima arriva da uno studio di Michela Ponzo e Vincenzo Scoppa, che si sono basati sulle classifiche dei libri più venduti in Italia dal 1975 al 2005. Uno degli “Stregati” meglio premiati dal mercato è stato Paolo Giordano, con “La solitudine dei numeri primi” (era il 2008) che arrivò al milione di copie vendute.

65

Le settimane di permanenza in classifica di “Non ti muovere”, con cui Margaret Mazzantini vinse lo Strega (e anche il Grinzane Cavour) nel 2002.

200.000

Le copie vendute da Paolo Cognetti con il suo “Le otto montagne”, vincitore dello Strega 2017. Lo scrittore ha raccontato di aver usato una parte dei proventi per comprare una stalla accanto alla baita di montagna dove vive e, soprattutto, di riuscire, da allora, a vivere dei libri che scrive: “Non so quanti siamo in Italia, forse una decina o giù di lì”.

55

Le preferenze accordate a Marco Missiroli, che con “Fedeltà” ha vinto il Premio Strega Giovani, assegnato da pochi anni da una giuria composta da 55 licei e istituti tecnici di tutta Italia (compresi i ragazzi del carcere minorile di Nisida e le scuole di Casal di Principe e di San Cipriano D’Aversa).