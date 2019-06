Sfiniti e sfibrati per il vacuo girovagare tra risaputi biennalismi, esposizioni autoctone o transnazionali sovente monotone quanto indisponenti fatte di esili ripetizioni indifferenti, ci si ritrova canuti e apatici alla presenza dei neverending estetismi, gratuiti e laccati, frutto bacato della morente era del “tutto va bene”, creatività farcita di schegge di teorie minime e assenza assoluta di incidenza nel sociale. Proprio per tutte queste ragioni e molte altre ci si appassiona subito alla grande mostra in corso a Parigi al...

