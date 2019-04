Beato nel far west

Pubblichiamo in questa pagina un estratto del nuovo libro di Maurizio Stefanini, 'Alce Nero. Un 'beato tra i Sioux' (Mimep-Docet), biografia dello sciamano pellerossa che fu punto d'incontro fra una tradizione di spiritualità ancestrale e il cristianesimo Sant’Alce Nero il Sioux; ma in realtà si dovrebbe dire: San Cervo Nero il Lakota. Il nome originale dell’Uomo della Medicina per cui a Baltimora la Conferenza dei vescovi degli Stati Uniti ha fatto partire la causa di beatificazione era infatti: Heháka...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.