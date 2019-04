I vincitori del World Press Photo 2019

Sono stati annunciati i nomi dei vincitori dell’edizione 2019 del World Press Photo, la più importante manifestazione di fotogiornalismo al mondo. John Moore è il vincitore del World Press Photo of the Year, che premia la singola foto più significativa dell’anno. Il suo scatto Crying Girl on the Border immortalato le lacrime della piccola Yanela Sánchez, originaria dell’Honduras, mentre viene arrestata con la madre Sandra da agenti della polizia di frontiera a McAllen, in Texas, il 12 giugno 2018. Il premio per la storia dell'anno invece va a Pieter Ten Hoopen con The Migrant Caravan, l'immagine di un gruppo di persone in corsa verso un camion che si è fermato per dare loro un passaggio negli Stati Uniti, fuori Tapanatepec, in Messico, il 30 ottobre 2018.

Quest'anno, hanno partecipato 4.783 fotografi da 129 paesi, per un totale di 78.801 scatti. Dal 25 aprile al 26 maggio 2019 si terrà a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, la 62°edizione del World Press Photo. La mostra promossa dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale e organizzata da Palaexpo in collaborazione con 10b Photography, ospiterà in prima mondiale le 140 foto finaliste del prestigioso contest di fotogiornalismo, che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti.