I libri sono come le persone. Hanno una loro identità, vera o presunta, e spesso ci rivolgiamo ad essi con gli stessi criteri di attrazione o diffidenza, a partire dalle poche informazioni che intravediamo all’apparenza. Gli scaffali e le loro diciture dovrebbero aiutarci in questa preselezione sommaria, non dissimile dalle caratteristiche con cui selezioniamo una persona su un social media. Ma cosa succede quando, leggendo un libro che crediamo appartenere a un genere, scopriamo lentamente che il piacere insito nella...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.