Il futuro com’era

C’era una volta, tanto tempo fa, un mercante senza nome. Girava di città in città, con il suo carretto di cianfrusaglie. La gente che lo vedeva arrivare ogni tanto non sapeva bene come chiamarlo e allora tutti presero a rivolgersi a lui per il suo tratto più riconoscibile, una lunga barba nera, che lo faceva assomigliare più a uno stregone o a un demone cattivo, che a un venditore. Questo venditore non si limitava a vendere cianfrusaglie e unguenti che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.