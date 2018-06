L'Electronic Entertainment Expo 2018, la principale fiera al mondo di videogiochi su pc e console organizzata dalla ESA, è tornata ieri a Los Angeles e rimarrà aperta sino al 15 giugno. Come ogni edizione sarà l'occasione per scoprire a cosa giocheremo nei prossimi mesi.

E mentre Sony e Nintendo puntano a far scoprire i migliori nuovi titoli che usciranno nei prossimi mesi, Phil Spencer, capo progettista della Microsoft per il settore console, ha accennato alla possibilità che da Redmond possa uscire a breve una nuova versione della Xbox, che si annuncia essere rivoluzionaria.

In attesa di nuovi dettagli, Microsoft ha intanto fatto contenti gli appassionati degli sparatutto, presentando la versione 2019 di Halo, la fortunata serie giocabile su Xbox. Infinite è il nuovo capitolo. Ma la novità più interessante è la volontà di creare un cloud sempre più performante per poter giocare in streaming, anche su smartphone, ai propri giochi. La tecnologia è per ora in fase di progettazione, ma da quello che filtra all'Electronic Entertainment Expo 2018.