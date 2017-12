Il Pirandello nascosto dietro a un sipario

Albert Einstein: il Luigi Pirandello della fisica? Luigi Pirandello: l’Albert Einstein del teatro? “Per i suoi servizi alla fisica teorica, e in particolare per la sua scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico”, recitava la motivazione del Nobel per la Fisica assegnato nel 1921. “Per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell’arte drammatica e teatrale”, recitava la motivazione del Nobel per la Letteratura assegnato nel 1934. L’agosto dell’anno dopo Pirandello andò negli Stati Uniti, per discutere con le major hollywoodiane l’adattamento delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.