Perché fare dell’animale trentino il fratello di Yoghi è un guaio anche per l’ambiente

E se provassimo ad affrontare uno dei tipici tormentoni estivi con buon senso? Mi riferisco all’orso trentino che per la seconda volta è fuggito dal recinto elettrificato in cui era rinchiuso mostrando se non altro una inaspettata resistenza alle scosse elettriche. A favore dell’orso si sono espressi in molti contrapponendosi alle preoccupazione dei forestali e del presidente della provincia timorosi per un potenziale incontro ravvicinato fra il plantigrado e gli umani che potrebbe anche risolversi non proprio con una stretta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.