Non ditelo a Rocco Casalino

Il presidente Giuseppe Conte è il miglior leader che l’Italia ha avuto negli ultimi 50 anni (dopo Berlusconi). Passiamo ad analizzare con il metodo “greco ortodosso” le foto che Conte mette sui social.

P.s. : La notizia doveva rimanere segreta, ma noi del Foglio la diciamo. Conte sta portando a termine la trattativa diplomatica più importante della storia: far entrare lo Stato pontificio nell’Unione europea. Ma vi immaginate? L’influenza planetaria della Ue, dovuta ai 2,5 miliardi miliardi di cattolici, faranno tutto quello che dice Roma. L’Italia protagonista più di Germania e Francia, essendo il Vaticano e la curia in pratica “italiani”. A quel punto anche l’Inghilterra chiede di tornare in Europa. Giuseppe Conte grazie per questo capolavoro. Chiaramente lo Stato vaticano nella Ue avrà un trattamento nobiliare. Per cui non ha l’obbligo di presentare bilanci e altre scartoffie alla Commissione e per legge avrà 150 deputati al Parlamento europeo. Non eletti, ma nominati a discrezione. Tanti sperano di essere deputati europei per il Vaticano. Anche perché il loro voto vale doppio.