Castelvetrano, via Alberto Mario, pochi giorni fa. “Aprite polizia”. Gli agenti entrano. Hanno gli occhi spalancati, malgrado potrebbero tenerli chiusi. Conoscono infatti la strada a memoria. E’ la casa di Lorenza Santangelo, la madre di Matteo Messina Denaro. Non è la prima volta e non sarà l’ultima che viene perquisita. Non c’è abitazione, garage, cantina o anfratto che non sia stato perlustrato centimetro per centimetro. Gli investigatori hanno ormai acquisito una specializzazione in topografia. Disegnano un punto rosso su ogni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.