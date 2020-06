Un colpevole per Zanardi

Se la ricerca del colpevole a ogni costo fosse una disciplina olimpica, l’Italia probabilmente si vedrebbe assegnata la medaglia d’oro per manifesta superiorità. Siamo pur sempre il paese di Piercamillo Davigo che, dall’alto della sua cattedra, ci ha più volte spiegato come non esistano “innocenti ma solo colpevoli non ancora scoperti”. Sarà per questo che, anche davanti alla tragedia che vede protagonista Alex Zanardi, tra i messaggi di speranza, gli attestati di stima, il sostegno pubblico e privato alla moglie,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.