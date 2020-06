Cosa non torna sulle mascherine tarocche acquistate dalle Dogane

Roma. Saranno pure “suggestioni giornalistiche per screditare l’operato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” (Adm) come ha tuonato il direttore generale Marcello Minenna per mettere un tappo alle polemiche sulle 100 mila mascherine “tarocche” acquistate dall’Adm e pagate con due anticipi su conti in Malesia e a Malta, ma nelle ricostruzioni ufficiali affidate ai giornali c’è molto che non torna. Anche a giudizio dei magistrati della procura di Roma, che hanno aperto un’indagine originata proprio dall’informativa presentata dall’Agenzia per segnalare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.