Il bando per la vendita di Alitalia e lo stato di emergenza per il coronavirus in California

DALL'ITALIA

Mattarella chiede di seguire le indicazioni del governo. “Nessuna ansia, supereremo il periodo di emergenza” ha detto il presidente della Repubblica in un videomessaggio diffuso ieri sera. In precedenza il governo aveva annunciato lo stanziamento di 7,5 miliardi di euro (di cui 6,3 di maggiore deficit) per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus. “Non facciamo un salto nel buio, c'è la piena sensibilità della commissione Ue” ha detto il premier Giuseppe Conte presentando le misure.

Il governo ha rinviato “sine die” il referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari, che si sarebbe dovuto tenere il 29 marzo. Si valuta il voto in contemporanea con le elezioni amministrative.

Voucher per baby-sitter e congedi parentali per i genitori interessati dalla chiusura delle scuole. Sono misure ipotizzate dal ministro per la Famiglia, Elena Bonetti.

La chiusura di scuole e università potrà essere prorogata oltre il 15 marzo, ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità.

C’è il bando per la vendita di Alitalia. Si potranno presentare manifestazioni d’interesse fino al 18 marzo.

Secondo un rapporto Iata nel 2020, a causa del coronavirus, il totale delle compagnie aeree operanti in Italia perderà 5 miliardi di euro di ricavi.

Calano ancora gli omicidi in Italia, sono 345 nel 2018 secondo l’Istat.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,7 per cento. Differenziale Btp-Bund a 175 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

La California ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus. Con 54 casi, è lo stato americano con il numero di contagi più alto, nei giorni scorsi è morto anche un uomo di 71 anni che era in viaggio sulla nave da crociera Grand Princess. 11 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio sono risultati positivi al coronavirus e la nave si trova attualmente al largo di San Francisco.

I risultati finali in Israele indicano che la coalizione di Benjamin Netanyahu ha ottenuto 58 seggi, tre in meno del numero necessario per avere la maggioranza. L’ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman ha detto che indicherà Benny Ganzt, leader dell’opposizione come candidato premier.

L’emiro di Dubai è colpevole di aver rapito due delle sue figlie. La sentenza contro lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum è arrivata dall’Alta Corte di giustizia del Regno Unito. Le figlie erano state portate a Londra dalla moglie, la principessa Haya, scappata dal marito lo scorso anno.

Un’indagine sui crimini di guerra in Afghanistan. I pubblici ministeri della Corte penale internazionale indagheranno se talebani, forze armate afghane e forze statunitensi hanno compiuto crimini durante il conflitto.

La Grecia ha respinto quasi 35 mila migranti che cercavano di attraversare illegalmente il confine aperto dalla Turchia.

Fallita la compagnia aerea britannica Flybe a causa dei problemi economici degli ultimi tempi.