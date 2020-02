L’allarmismo è una carnevalata

Di molte cose si riconosce l’importanza solo quando iniziano a mancare. L’epidemia di coronavirus sta sicuramente insegnando ai cittadini quanto sia preziosa la libertà di movimento e tante altre piccole, ma importantissime, abitudini quotidiane che davamo per scontate. Qualcosa di analogo accade in economia, campo in cui per alcune attività si evidenziano solo gli svantaggi sorvolando completamente sulle ricadute positive. Ma quando iniziano a mancare, ecco che ci si rende conto della loro importanza. In questi giorni il caso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.