La bocciatura dell’Italia sulle pensioni e i morti negli scontri in India

DALL'ITALIA

l’Ue boccia l’Italia sulle pensioni e per il debito pubblico. Secondo la Commissione europea gli ultimi governi hanno fatto poco per “attuare in pieno le passate riforme pensionistiche”. Fortemente criticata l’efficacia di quota 100. Valutati positivamente gli strumenti per combattere l’evasione.

La procura di Lodi apre un fascicolo sulla gestione dell’emergenza coronavirus negli ospedali della “zona rossa”. Il conto dei decessi è salito a 12 e quello dei contagiati a 400 (tra cui 4 minori).

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha negato lo sbarco alla Sea Watch 3. “O impongono una quarantena o si cerchino un altro porto”.

Il Senato approva il milleproroghe con voto di fiducia (154 favorevoli). È legge.

Mediaset può dar vita alla holding Mfe, dice il Tribunale di Amsterdam.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 148 punti. L’euro chiude stabile a 1,08 sul dollaro.

DAL MONDO