Roma. Una cosa che è stata ripresa da moltissimi giornali, pur non essendo né una notizia né un gossip né un’opinione né nessuna delle cose che devono o possono stare sui giornali, è un messaggio che una fidanzata ha scritto al suo fidanzato: “Ti va di stare con me? Ti va di amarmi? Vuoi stare con una come me?”. E altri dieci messaggi, o quindici, o mille dello stesso tenore o di un tenore diverso, con tanto di risposta del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.