Il Parlamento approva la risoluzione di maggioranza sul Mes. Il testo è passato a Montecitorio con 291 voti a favore e 222 contrari. Mentre al Senato la risoluzione ha avuto 164 voti a favore, 122 contrari e 2 astenuti.

Quattro senatori del M5s hanno votato contro la risoluzione di maggioranza. Secondo l’Ansa, tre di loro, assieme ad altri due senatori grillini, potrebbero passare alla Lega.

Marta Cartabia presidente della Consulta. Giudice costituzionale dal 2011, è stata eletta all’unanimità. E’ la prima donna a ricoprire questo ruolo.

Rousseau conferma Francesco Aiello come candidato presidente del M5s alle prossime regionali in Calabria. Sono state espresse in totale 2.167 preferenze sulla piattaforma. Aiello ha raccolto 1.150 voti.

Davide Crippa è il nuovo capogruppo del M5s alla Camera.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,14 per cento. Differenziale Btp-Bund a 163 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Edouard Philippe ha annunciato i dettagli della riforma delle pensioni. Il primo ministro francese ha spiegato che sarà introdotta una versione unica del sistema pensionistico e saranno aboliti i 42 regimi ora in vigore. Tutti i lavoratori andranno in pensione a 62 anni, ma la riforma prevede che chi vorrà lavorare due anni in più otterrà una pensione maggiore. I sindacati hanno indetto un nuovo sciopero per il 17 dicembre.

Aung San Suu Kyi ha difeso il Myanmar dalle accuse di genocidio contro i Rohingya, presentate dal Gambia alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia.

Israele va verso la terza elezione. I partiti non sono riusciti a formare un governo e mercoledì hanno presentato il disegno di legge per sciogliere la Knesset.

Un supermercato kosher era il bersaglio degli attentatori a Jersey City, lo ha detto la polizia. Martedì durante la sparatoria sono morte sei persone.