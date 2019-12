L'atteso Cdm su Alitalia e l'attentato in Burkina Faso

DALL'ITALIA

In corso il Consiglio dei ministri su Alitalia. Nella bozza sul tavolo del Cdm, il decreto legge che sbloccherà il nuovo prestito ponte di 400 milioni fissa al 31 maggio 2020 il termine per la procedura di cessione della ex compagnia di bandiera.

Le fondazioni dividono la maggioranza. M5s, Pd e LeU, con il voto contrario di Iv, hanno approvato in commissione Finanze alla Camera l’emendamento al dl fisco per rimandare l’applicazione della norma che equipara partiti e fondazioni. Dopo le polemiche di Renzi e Di Maio, che ha bocciato il voto dei suoi, il Pd ha annunciato che ritirerà l’emendamento.

Professore elogia Hitler su Twitter. L’Università di Siena chiede il suo licenziamento e lo denuncia. Lui si difende: “Mi appello alla libertà di pensiero”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -2,28 per cento. Differenziale Btp-Bund a 172 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

La Cina ha introdotto sanzioni contro gli Stati Uniti come ritorsione per l’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong. Pechino ha detto che verranno colpite diverse ong americane e che non saranno più accordati permessi alla marina militare per fare entrare a Hong Kong con navi o aerei.

Brexit, passaporto per i cittadini Ue. Il governo inglese ha preparato le linee guida per entrare nel Regno Unito dopo l’uscita dall’Ue: ci vorranno un modulo per entrare in stile Esta (quello previsto per l’ingresso negli Stati Uniti) e il passaporto. Ci sarà un conteggio “in/out” per capire quanti sono entrati e usciti dal paese. Le regole entreranno in vigore nel 2021, se Boris Johnson sarà premier e se la seconda parte del negoziato con Bruxelles sarà conclusa.

Gli Stati Uniti introdurranno dazi su acciaio e alluminio importati da Argentina e Brasile. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump su Twitter.

C’è stato un attentato in Burkina Faso contro una chiesa protestante, sono morte 14 persone.