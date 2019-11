I luoghi comuni dell’ambientalista collettivo

Sembra facile definire che cosa sia “l’ambientalismo”. Un insieme di idee, politiche, comportamenti che concorrono alla protezione e alla conservazione dell’ambiente. Una definizione semplice che può trovare un unanime consenso. Semplice? No, per nulla, perché i problemi veri cominciano un minuto dopo. Quando occorre definire in quale modo, con quali strumenti e con quali costi si ottiene questo desiderabile risultato. E a spese di chi. Esempi di questa difficoltà ne abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Per restare alla cronaca...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.