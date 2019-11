Uno scudo per salvare la laguna

Mercoledì a mezzogiorno l’Harry’s Bar era aperto come sempre. Proprio come accadde il 5 novembre 1966, il giorno successivo “l’aqua granda” che allagò l’intera Venezia e pose all’attenzione del mondo la questione della sua salvaguardia. Da dietro al bancone in Calle Vallaresso, uno dei punti più bassi di tutta la città e quindi più esposti alle maree, Arrigo Cipriani non si fa però impressionare dalle immagini che in queste ore stanno facendo il giro del pianeta. “È stata sì eccezionale...

