“Chi considera il Mose una soluzione sbagliata dia un’alternativa”. Parla Luigi Zanda

Roma. Luigi Zanda non era ancora il tesoriere del Pd, anzi il Pd neppure esisteva, quando nel 1985 fu designato, in quota Iri, a capo del Consorzio Venezia Nuova. Oggi, a un passo dall’apocalisse, si torna a ragionare sui numeri del Mose, grani di un rosario che gli italiani conoscono a memoria. “Agli inizi, la sede del Consorzio si trovava in un piccolo appartamento, si lavorava alacremente e senza sprechi”, dichiara al Foglio il senatore Zanda sfogliando l’album dei ricordi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.