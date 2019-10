Salta il Cdm, il governo prende tempo per superare i litigi sulla manovra

In Italia

Salta il Cdm sulla manovra. Conte: “L’Iva non verrà toccata”. Il presidente del Consiglio ha spiegato che il governo sta “lavorando a possibili modifiche a quota 100”. E ha aggiunto che nella manovra “sarà importante il sostegno per le famiglie” compreso “un piano per gli asili nido”. L’atteso Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto dare il via libera è però stato rinviato alle 21 di domani. Sempre domani scade il termine per l’invio della manovra alla Commissione europea. Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in Senato, ha detto: “La credibilità di questa maggioranza è scesa rapidamente a quota zero".

Di Maio contro l’export di armi in Turchia: “Inaccettabile quello che sta facendo Erdogan”. Così il ministro degli Esteri che ha annunciato un decreto a margine del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue. “L’Europa è compatta”, ha detto Di Maio.

Zingaretti annuncia la riforma del Pd. Domani la direzione nazionale, che ritorna a essere trasmessa in streaming. Il segretario ha annunciato novità anche sullo statuto.

Domani sera il confronto tv tra Renzi e Salvini a Porta a Porta. Il fondatore di Italia Viva: “Appuntamento per chi pensa che i due Matteo siano uguali”. Il leader della Lega: “Sono umile e amo il confronto, io non dico mai di no a nessuno”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,30 per cento. Differenziale Btp-Bund a 146 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

Nel mondo

La corte Suprema spagnola ha condannato nove leader indipendentisti catalani alla prigione con accuse di sedizione e malversazione. Le pene vanno da 9 a 13 anni di carcere. La Corte ha rigettato l’accusa più grave richiesta dalla procura spagnola, quella di ribellione.

Migliaia di persone sono scese in piazza ieri in Catalogna per protestare contro la sentenza. Sono stati bloccati l’aeroporto El Prat e le linee dei treni ad alta velocità all’altezza di Girona.

Si è tenuto il discorso della regina. Elisabetta II ha pronunciato alla Camera dei Lord di Londra un discorso preparato dal governo per inaugurare la ripresa dei lavori del Parlamento. Il discorso ha citato 26 proposte di legge, tra cui misure di polizia più dure e varie disposizioni post Brexit su immigrazione e accordi commerciali.

Domenico Giani si è dimesso da capo della Gendarmeria del Vaticano. La decisione arriva dopo la fuga di notizie sull’inchiesta che ha coinvolto cinque dipendenti della Santa Sede.

Kaïs Saïed ha vinto le elezioni in Tunisia. Secondo i dati preliminari della Commissione elettorale, il giurista in pensione ha ottenuto il 73 per cento delle preferenze e sarà il nuovo presidente.

Documenti riservati su Deutsche Bank rivelano che i manager della banca avrebbero assunto i figli non qualificati di alti dirigenti statali per facilitare i propri affari in Cina. Lo scrive il New York Times.