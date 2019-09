“Greta ha le palle”, migliaia di ragazzi marciano a Roma

Il Friday for future nella capitale è stato un serpentone colorato e variegato, dai vegani ai comunisti duri e puri, ma in maggior parte giovanissimi senza particolare coloritura politica. Parlando con alcuni di loro si scopre una generale ammirazione per la coetanea svedese Greta Thunberg, la disponibilità – almeno a parole – a privarsi di alcune comodità come auto, aereo e plastica, e la richiesta che a scuola se ne parli di più.

Insegnanti e familiari

Hanno marciato insieme a Roma, come nelle altre città, gli educatori accanto ai ragazzi della “generazione Greta”. Anche ai “grandi” la ragazza che ha fondato dal nulla questo movimento planetario piace molto. Di più, si sentono in dovere di difenderla da quelle critiche che, secondo loro, sono tentativi di delegittimazione.



