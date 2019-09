I migranti della Ocean Viking e Israele che cerca di spiare Trump

DALL'ITALIA

“Diversi paesi” europei sono disposti ad accogliere i migranti della Ocean Viking. E’ quanto si apprende da una nota di Palazzo Chigi rilasciata dopo la conclusione di un vertice in cui si è discusso anche della questione migratoria. All’incontro hanno preso parte il premier Giuseppe Conte e i ministri dell’Interno Luciana Lamorgese, della Difesa Lorenzo Guerini, delle Infrastrutture, Paola De Micheli, degli Esteri, Luigi Di Maio e della Cultura Dario Franceschini.

Il Comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea ha prolungato di sei mesi la missione Sophia, ma senza l’impiego di navi.

Cresce dello 0,6 per cento l’occupazione nell’ultimo trimestre. Ma scende del 2,8 per cento in un anno per i 20-24enni.

La Ragioneria dello stato calcola che tra il 2019 e il 2036 la spesa pensionistica comporterà “ulteriori maggiori oneri pari in media a 0,2 punti di pil all’anno”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,87 per cento. Differenziale Btp-Bund a 138 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO